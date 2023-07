Corini: “Gardini ha parlato chiaro. Le parole del presidente del Manchester City…”

Mancano ormai pochi giorni all'inizio del ritiro in Trentino Alto-Adige del Palermo in quest'estate 2023 in vista del prossimo campionato di Serie B.

Mediagol ⚽️

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, da questo mercoledì comincerà la preparazione atletica in vista del ritiro in Trentino Alto-Adige che darà il via il prossimo 9 luglio fino al 4 agosto. Il mister rosanero è intervenuto tramite i canali ufficiali del club di Viale del Fante per commentare proprio questo tema: