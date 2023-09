Sampdoria, che beffa con Rigoberto Rivas! L’ex Reggina vola in Turchia all’Hatayspor

Svincolatosi dalla Reggina, esclusa dal corrente campionato di Serie B, dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, il calciatore era promesso sposo della Sampdoria di Andrea Pirlo. Estremo da tridente, su entrambi i fronti, nel 4-3-3, impiegabile da seconda punta o trequartista nel classico rombo. All'occorrenza quinto alto, con marcata propensione offensiva, in un 3-5-2, o mezzala con licenza di andare in percussione ed attaccare gli spazi in zona nevralgica. Qualche apparizione anche da falso nueve, per un giocatore dalla progressione poderosa e notevole rapidità, tecnicamente dotato e straordinariamente eclettico, come dimostrano i numerosi ruoli interpretati in carriera.