Catania, Quaini: “Ecco cosa non è andato col Crotone. Brindisi? Pericolo ripartenze”

“Lavoriamo anche sugli errori commessi. In occasione del gol, ad esempio, Rapisarda si è trovato in una situazione di estremo pericolo nella quale se l’avversario ti prende il tempo diventa complicato per chi difende intervenire, ma nello sviluppo dell’azione ci sono stati degli errori a monte, ad esempio 40 secondi di possesso palla concessi al Crotone prima del gol sono tanti, abbiamo analizzato anche questo episodio alla ripresa degli allenamenti. Nel finale Curado ha avuto la palla dell’1-1 ma non è entrata in porta? La deviazione del portiere ha disturbato la dinamica dell’azione. Il mister si è complimentato con noi per come abbiamo approcciato alla partita e per le cose provate in settimana che sono state messe in campo, lui vuole vedere sempre il giusto atteggiamento sul rettangolo di gioco. Il mister crede tanto anche nei rapporti umani e individuali, parla molto con giocatori. Brindisi-Catania? Magari incontreremo un avversario un po’ chiuso che cercherà di farci male nelle ripartenze, potremmo aspettarci una gara difficile da sbloccare ma dobbiamo vincere”.