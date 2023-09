Catanzaro, Vivarini realista: “Capolista in Serie B? Classifica ora lascia tempo che trova”

Vola il Catanzaro di Vivarini, matricola terribile che macina gioco e punti in questo avvio del campionato di Serie B 2023-2024. Il pari dello "Zini" contro la Cremonese di Ballardini all'esordio in cadetteria, poi tre vittorie di prestigio che proiettano i calabresi in testa alla classifica dopo le prime quattro giornate. Spettacolare e sofferto il successo esterno contro il Lecco di Luciano Foschi che ha di fatto cominciato ieri il suo campionato dopo l'ultimo step giudiziario sul caos iscrizioni, consumatosi lo scorso 29 agosto al Consiglio di Stato. Prudenza, realismo e moderata soddisfazione nelle dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico giallorosso, consapevole che la strada è ancora lunga ed irta di ostacoli per la sua squadra.

"Abbiamo giocato un gran primo tempo, concretizzando anche meno occasioni di quelle create ma abbiamo trovato il raddoppio nella ripesa. A quel punto il Lecco ci ha reso le cose più difficili aumentando la pressione e sfruttando qualche errore di troppo da parte nostra, che abbiamo avuto difficoltà ad uscire da certe situazioni. Abbiamo subito due reti da calcio d'angolo ed una per una palla persa, si tratta di episodi che rivedremo e studieremo per bene. Al Lecco vanno comunque i miei complimenti per lo spirito messo in campo. La squadra è in gran parte nuova, ma abbiamo preso giovani di prospettiva che hanno bisogno di tempo per poter rendere al meglio, la classifica dopo così poche giornate lascia il tempo che trova, la Serie B è un campionato lungo e complicato".