Rinaudo: “Juan Jesus è riuscito a ritagliarsi spazio a Napoli. Mercato? Dico un nome”

Le dichiarazioni di Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo, a proposito del calciomercato del Napoli, sua ex squadra insieme ai rosanero

Leandro Rinaudo, ex calciatore di Palermo e Napoli - attualmente responsabile del settore giovanile del club di Viale del Fante - è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il dirigente rosanero si è soffermato sul calciomercato del Napoli e in particolare su Juan Jesus, difensore centrale arrivato quest'anno in azzurro, divenuto titolare dopo l'addio di Manolas e contemporaneamente all'assenza di Koulibaly. Di seguito le sue dichiarazioni: