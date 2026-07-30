La notizia era nell'aria, ma ora è anche ufficiale: Lund lascia - questa volta definitvamente - Palermo. Il terzino, non convocato per il ritiro in Val Gardena, era in odor di cessione, ed è ora ufficiale il suo passaggio al Birmingham City.

IL COMUNICATO

La società rosanero ha reso ufficiale l'addio tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Kristoffer Lund al Birmingham City FC. A Kristoffer i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".