Palermo, ricordi Kasami? Può tornare a giocare in Italia. I dettagli

L'ex centrocampista del Palermo è finito nel mirino della Sampdoria, alla ricerca di nuovi innesti: la situazione

Potrebbe tornare a giocare in Italia dopo la parentesi poco fortunata in Sicilia. Stiamo parlando di Pajtim Kasami. Arrivato al Palermo dal Bellinzona nella stagione 2010-2011, voluto fortemente da Delio Rossi che lo allenò ai tempi della Lazio, il classe 1992 ha collezionato appena 14 presenze in maglia rosanero (di cui sette in Europa League). Poi, l'addio ed il valzer in giro per l'Europa dove ha vestito fra le altre le maglie di Fulham, Olympiacos, Nottingham Forrest e Sion.