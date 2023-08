Palermo, GdS: “Tra addii e obiettivi. Saluta Saric, rimane Damiani. Falco e Verdi…”

Il Palermo ha già virato da tempo su profili diversi. In avanti, è già datato e risale a circa un mese fa, il contatto tra la dirigenza rosanero , l'entourage di Simone Verdi ed il Torino, per conoscere la posizione ed il futuro del trequartista scuola Milan. Sondaggio interlocutorio e pregresso per il classe 1992 ex Salernitana e Bologna, inseguito da molti top club in B e per il cui cartellino c'è una trattativa in corso tra Torino e Como. Dopo le trattative non andate a buon fine per Prati e Morutan, il club lavora ad altri due nomi con quelle attitudini e presumibilmente di assoluto livello. Uno potrebbe essere Filippo Falco, fantasista ex Lecce e Cagliari tra le altre, di proprietà della Stella Rossa di Belgrado. Ancora nessun contatto con l’Empoli del ds Pietro Accardi per Henderson. Il contratto del centrocampista scozzese scade nel 2025 ma fin qui le due parti non hanno ancora discusso del futuro con il Palermo che resta vigile alla porta per monitorare gli sviluppi, che vedranno l'ex Hellas Verona - con ogni probabilità - partire. Il rumors Kourfalidis del Cagliari si è spento prima di nascere.