Liverani: “Palermo, partita giusta a Bari. Lucioni top in B” E sul City Group…

“Cosa serve per il salto di qualità? Penso che sia più facile chiederlo a chi lavora nel quotidiano – risponde Liverani -. Conosco i dirigenti, la mentalità della società e dell’allenatore. Tutto quello che serve, l’hanno individuato e in questi ultimi giorni proveranno a prenderlo dal mercato. La proprietà non ha creato problemi a investire e migliorare e quindi provare a salire in A. Una piazza come Palermo deve salire per forza”.