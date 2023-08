Salvatore Elia ha voglia di ricominciare da zero dopo la sfortunatissima annata precedente con il Palermo. L'esterno d'attacco aveva rimediato un serissimo infortunio lo scorso ottobre nel corso del match casalingo contro il Cittadella che lo ha costretto a restare lontano dal campo per tutto il resto della stagione.

Di proprietà dell'Atalanta, Elia ha collezionato con la maglia rosanero dieci presenze condite da tre gol e un assist. Una stagione finita precocemente a causa della ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nonostante il ragazzo si sia fatto apprezzare nel breve periodo trascorso in Sicilia, il Palermo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il cartellino del classe 1999 e di virare su altri profili per alzare il livello della batteria di attaccanti esterni a disposizione di Corini.