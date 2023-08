Serie B, Giudice Sportivo: multati Brunori e Di Cesare post Bari-Palermo. I motivi

Matteo Brunori, bomber del Palermo, ha ricevuto un cartellino giallo per proteste nel corso del match del "San Nicola" contro il Bari, il quale ha reclamato con particolare insistenza il calcio di rigore, inizialmente non assegnato, in favore dei rosa per un fallo di Valerio Di Cesare, difensore biancorosso, sullo stesso centravanti italo-brasiliano. Multa e ammenda di 1.000 euro per l'attaccante della formazione di mister Eugenio Corini, con la sanzione che sarebbe stata aggravata in quanto capitano della squadra.