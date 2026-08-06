Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica 21 settembre Palermo ospiterà una nuova edizione del Palermo Football Meeting, appuntamento dedicato agli addetti ai lavori che riunirà dirigenti, procuratori, ex calciatori e protagonisti del panorama calcistico nazionale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Assemblea Regionale Siciliana, è organizzato da Conference403 in collaborazione con LUMSA e prenderà il via alle ore 14.00.

GLI OSPITI

Tra gli ospiti annunciati figurano il responsabile dell’area tecnica del Lecce, il presidente del Trapani, il direttore sportivoe l’ex ds del Napoli

Attesa anche la partecipazione del procuratore Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, dei fratelli Esposito e del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, oltre a Fabrizio Ferrari, Stefano Sorrentino, Alberto Pelagotti e numerosi operatori di calciomercato come Francesco Facchinetti.

IL PROGRAMMA

La manifestazione si svolgerà presso Rstar di viale Michelangelo 1822. L’accesso sarà consentito previa registrazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Nel corso del pomeriggio è previsto anche un momento di intrattenimento affidato al comico palermitano Lupetto. Per gli ospiti e i partecipanti saranno inoltre predisposti alcuni momenti di accoglienza e ristoro.

LA BENEFICENZA

A chiudere il Palermo Football Meeting sarà il tradizionale sorteggio di maglie da calcio. Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto in beneficenza.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto tra protagonisti e operatori del calcio italiano, con particolare attenzione ai temi del calciomercato, della gestione sportiva e delle prospettive del movimento calcistico.