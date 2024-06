Corriere dello Sport: “Valzer panchine tra A e B. Palermo, c’è Dionisi! Zanetti…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che si sofferma sul valzer vorticoso delle panchine che coinvolge numerosi club di Serie a e Serie B. Il Monza di adriano Galliani ha ormai designato l'erede di Raffaele Palladino, il club brianzolo punterà tutte le sue fiches su Marco Baroni, reputato al top della maturità nelle vesti di tecnico dopo le brillanti imprese sportive alla guida di Lecce prima e Verona poi. Palladino piace alla Fiorentina che cerca il sostituto di Vincenzo Italiano, candidato a rilevare Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Cagliari che scandaglia il mercato alla ricerca di un profilo in grado di proseguire il lavoro di Ranieri, intriga Paolo Vanoli che è già in parola con l Torino di Cairo per il dopo Juric. Palermo del City Group che pare aver chiuso il casting con tanto di profilo prescelto per guidare la compagine rosanero nella prossima stagione in serie cadetta: Alessio Dionisi ha superato al fotofinish Paolo Zanetti e l'intesa appare ormai ad un passo. Lo stesso Zanetti ha molti estimatori in Serie A, tra cui il suo ex Venezia e l'Hellas Verona del ds Sean Sogliano che lo ha inserito i n una ristretta lista di papabili con Pippo Inzaghi e Massimo Donati. Cannavaro e Pozzo proseguono le loro interlocuzioni per pianificare la prossima stagione in A dell'Udinese dopo la salvezza raggiunta al fotofinish nel campionato da poco concluso.