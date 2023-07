Calciomercato Serie C, tutte le trattative: Cudini piace al Foggia. Rafia verso la A

Brando Moruzzi vestirà la maglia del Delfino. Il difensore della Juventus, si trasferirà in biancazzurro a titolo definitivo. Per il classe 2004 un contratto triennale, mentre i bianconeri avranno il 50% sulla futura rivendita.

Il Catania ha battuto l'ennesimo colpo dell'attuale sessione estiva di mercato: lo svincolato Roberto Zammarini. Il giocatore liberatosi dal Pordenone sarà a disposizione di Luca Tabbiani. E' un centrocampista molto duttile, gioca prevalentemente come mezzala, ma può essere schierato anche come trequartista. La scorsa stagione - il classe 96' - ha totalizzato quaranta presenze, un gol e cinque assist in Lega Pro.

Hamza Rafia si prepara al doppio salto di categoria, dopo gli ottimi sei mesi al Pescara infatti l'ex Juventus ambisce alla Serie A. Sul calciatore è forte il Lecce che nella giornata di domani si incontrerà con gli abruzzesi per provare a definire l'operazione. Il tunisino è un centrocampista, dall'alto tasso tecnico, duttile e bravo a saltare l'uomo.

La trattativa che avrebbe portato Fabio Maistro dalla Spal alla Sampdoria ha subito una frenata improvvisa. Il trequartista classe 1998 - in Serie B la scorsa stagione - ha siglato cinque gol ed effettuato due assist in trentadue presenze.

Dopo un grande semestre in C l'avventura di Christian Rutjens al Foggia è terminata, il difensore spagnolo arrivato a gennaio dal Floriana infatti date le ottime prestazioni ha attirato le attenzioni della B. Il centrale è ad un passo dall'Ascoli di William Viali. Per lui un contratto biennale.

Dal Crotone al Catania potrebbe passare un altro giocatore importante. Andrea Dini è la prima scelta per i pali rossazzurri e la società starebbe accelerando i tempi della trattativa per raggiungere l'intesa.

Mirko Cudini è il nuovo nome nella lista del Foggia di Canonico per sostituire il dimissionario Delio Rossi, per affrontare la prossima stagione di Lega Pro. Il tecnico ex Fidelis Andria non ha mai guidato una grande squadra e questo ha fatto storcere parecchio il naso alla tifoseria.