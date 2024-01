Calciomercato Salernitana, c’è il primo colpo: Pierozzi in prestito dalla Fiorentina

Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina, anche se temporaneamente. Per il terzino classe 2001, infatti, è arrivata la fumata bianca nelle ultimissime ore per il passaggio alla Salernitana

La Fiorentina ha deciso di lasciare andare in prestito Niccolò Pierozzi. Questa l'indiscrezione di "TuttoMercatoWeb". Il classe 2001, è stato scelto dal polo manageriale Walter Sabatini come sostituto ideale di Pasquale Mazzocchi, di recente trasferitosi al Napoli. L'ex calciatore della Pro Patria, dopo aver trascorso questi mesi nel gruppo di Vincenzo Italiano, totalizzando appena 134' in Conference League, passerà a titolo temporaneo alla Salernitana. Il terzino destro ritroverà nella compagine granata il tecnico Filippo Inzaghi, con il quale ha raccolto ben 36 presenze, 4 reti e 2 assist nello scorso campionato di Serie B, con la Reggina, culminato nell'eliminazione al primo turno playoff contro il SudTirol. Sono in programma le visite mediche di rito, con il nativo di Firenze, già indirizzato verso la sua nuova casa, Salerno! Entro domani, la firma e l'annuncio ufficiale. Seguiranno aggiornamenti.