Calciomercato Roma, Pinto prepara il doppio colpo: Scamacca e Renato Sanches vicini

Alzare l'asticella per puntare alla Champions League . La Roma vuole sensibilmente aumentare la dose d'esperienza e carisma in seno all'organico a disposizione di José Mourinho . Una squadra che è, spesso, risultata deficitaria da questo punto di vista con momenti di blackout che hanno intaccato il percorso di Pellegrini e compagni. In particolare, il reparto offensivo necessita di profili che per background e spessore possano alzare la soglia della concretezza nei momenti delicati delle partite garantendo efficacia e sacrificio.

La trattativa che porterà al rinnovo di Dybala è in chiusura! Tammy Abraham sarà out per un po' di tempo ed Andrea Belotti non potrà reggere da solo tutto il reparto offensivo, con il doppio impegno (Serie A-Europa League) di mezzo. Ecco, spiegata l'operazione che porterà in giallorosso Gianluca Scamacca. L'ex centravanti di Sassuolo e Genoa tra le altre, dopo una stagione abbastanza deludente in forza al West Ham in Premier League, il classe 1999 è pronto a fare rientro in Italia, con direzione Capitale. La società londinese ha aperto alla formula del prestito oneroso da 3-4 milioni purché il riscatto (da circa 22-23) avvenga a condizioni meno complicate di quelle proposte inizialmente (qualificazione in Champions e numero di presenze). Si lavora sui dettagli, ma ogni giorno è buono per la chiusura dell'affare.