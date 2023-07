VIDEO Roma, guarda nuova maglia Adidas per Mourinho: la Lupa, Dybala e Pellegrini…

La Roma presenta la nuova maglia Adidas in vista della prossima stagione: restyling con Lupa e inserti gialli per la squadra di Mourinjo con Dybala, Pellegrini e Cristante modelli top per l'occasione.

La Roma presenta la nuova maglia Adidas in vista della prossima stagione: restyling con Lupa e inserti gialli per la squadra di Mourinjo con Dybala, Pellegrini e Cristante modelli top per l'occasione. I giallorossi puntano all'accesso in Champions League in campionato, oltre alla conquista della Coppa Italia ed al riscatto in Europa League dopo la sconfitta nella scorsa edizione in finale contro il Siviglia.