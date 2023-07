Calciomercato Roma, svolta Dybala: l’ex Palermo è vicino al rinnovo. I dettagli

Importante la permanenza dello Special One sulla panchina della società targata Friedkin! Decisiva la voglia di continuare a giocare in Italia, con l'ambizione di tornare a vincere qualcosa, dopo aver sfiorato la vittoria dell'Europa League, in finale, ai calci di rigore contro il Siviglia. Francesco Totti - un mese addietro - ha parlato con l'ex giocatore di Palermo e Juventus e nelle prossime settimane il rinnovo dovrebbe diventare ufficiale, grazie, anche, al suo intervento. Seguiranno aggiornamenti, in attesa dell'annuncio.