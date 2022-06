Calciomercato Roma, incontro con il Sassuolo per Frattesi. Sergio Oliveira invece…

Fervono le manovre di mercato in casa Roma. Sono giorni intensi per il direttore generale giallorosso Tiago Pinto, che nelle scorse ore ha avviato i contatti con il Porto per il ritorno di Sergio Oliveira, contestualmente prosegue la trattativa per portare alla corte di Mourinho Davide Frattesi, centrocampista ora in forza al Sassuolo.