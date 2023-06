Calciomercato Palermo, per Cittadini dell’Atalanta spunta anche il Monza in Serie A

Una volta ufficializzato il colpo Fabio Lucioni dal Lecce, praticamente in dirittura d'arrivo, il Palermo vorrà aggiudicarsi anche anche Pietro Ceccaroni del Venezia, difensore classe 1995 al momento tra i nomi in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Leandro Rinaudo. Tra i profili vagliati come alternativa al centrale arancioneroverde, il club rosanero avrebbe individuato Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 che dunque rientrerebbe nella categoria "under" e che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Modena mandato in prestito dall'Atalanta. In questo momento, Cittadini è impegnato con la Nazionale Under-21 agli Europei in Romania e Georgia.