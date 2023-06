Le formazioni ufficiali di Francia-Italia, match valido per l'esordio dei ragazzi di Nicolato nell'Europeo Under 21.

Tutto pronto per l'esordio azzurro negli Europei Under 21. L'Italia di Nicolato affronterà la Francia alle ore 20.45 alla Cluj Arena di Cluj. Il match si giocherà davanti a circa 14.000 spettatori e sarà un'occasione per misurare le reali ambizioni di Tonali e compagni in questa competizione. (La preview dell'incontro)