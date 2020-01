Calciomercato, Graziani: “Inter, ho il nome giusto. Milan? Ibra un rischio, ultima chance per Boban e Maldini”

Parola a Ciccio Graziani.

L’ex attaccante segue con passione le sorti della Serie A. Tanti, in questi giorni, i temi caldi intorno alla massima serie italiana, soprattutto in merito alle mosse di mercato da attuare o già andate in porto. Tra queste ultime, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dopo sette anni in Italia, per vestire nuovamente la maglia del Milan.

“Fossi Boban e Maldini – ha detto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà – sarei un po’ preoccupato, perché è l’ultima chance per ricrearsi una credibilità. Altrimenti fanno le valigie entrambi. La velocità di Ibra non è più quella di una volta. Non so come reagirà Ibra al campionato italiano. E’ un grande rischio quello che si è preso il Milan. Piatek per me lo daranno via, perché Ibra non vuole nessuno che gli faccia ombra. Invece può aiutare Leao a crescere“.

E sui movimenti in entrata delle due contendenti al titolo, Inter e Juventus: “Io per l’Inter sceglierei Eriksen piuttosto che Vidal, è più reattivo, fa bene fase offensiva e difensiva. Pogba alla Juve? Lo riporterei di corsa. Lo può rimettere a lustro e diventerebbe di nuovo uno dei più forti al mondo in quel ruolo”.

A proposito, infine, di una delle sue ex squadre, la Roma, in cui ha militato dal 1983 al 1986: “Se fa sei punti nelle prossime due partite può entrare nella corsa scudetto. Saranno un ottimo banco di prova. Ha il Toro in casa e la Juve. Dovesse fare bottino pieno, certo che va calcolata“.

