Barcellona, Valverde: “Vidal? Si sta allenando bene, sarà trovata una soluzione interna”

Ernesto Valverde dice la sua in merito al caso Arturo Vidal che negli ultimi giorni ha tenuto banco in quel di Barcellona.

Il tecnico dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sul periodo vissuto dal centrocampista cileno che potrebbe anche andare via dalla Spagna.

“Non credo che questa vicenda contrattuale vada a incidere sull’aspetto sportivo. Vidal si sta allenando bene, come sempre, e dovrà risolvere la questione con la società. Sarà trovata una soluzione internamente, non è la prima né l’ultima volta che accade una cosa del genere. Sinceramente non vedo alcun problema. Dopo la cessione di Aleña, non partirà nessun altro”.