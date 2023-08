Cagliari, Ranieri: “Lavoro ok, ma non si può essere al top. Shomurodov e Jankto…”

Parola a Claudio Ranieri . L'allenatore del Cagliari - in sede di conferenza stampa dal ritiro di Chatillon - ha fatto il punto sul ritiro estivo della compagine sarda. Il tecnico capitolino, inoltre, ha parlato di calciomercato, esprimendosi sui neo arrivati Jankto e Shomurodov e su cosa manca alla squadra, che il prossimo 12 agosto affronterà il Palermo FC di Eugenio Corini , nel match valido per per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-3024 . Di seguito, le parole dell'ex Leicester City e Roma tra le altre:

"Cagliari per me è tutto, io sono emozionato sempre quando vado in campo, quando vedo la gente felice allo stadio e in giro per la città o in ogni luogo dove la incontriamo. Anche qui in Valle d’Aosta abbiamo ricevuto enorme affetto da persone che sono arrivate da ogni parte d’Italia e d’Europa, davvero bellissimo e un'energia fondamentale per costruire il nostro percorso".