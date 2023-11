Cagliari-Monza, Ranieri: “Nandez sta recuperando. Dossena sta crescendo, Desogus…”

Ritorna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Importante il match che si giocherà all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza . Sardi che vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione; lombardi vogliosi di provare a sognare. Alla vigilia della sfida Claudio Ranieri ha parlato. Di seguito le dichiarazioni:

DESOGUS - "Deve ancora sgrezzare qualche dettaglio. Sta molto bene, ma il salto dalla C alla A è notevole. Quando lo vedrò pronto a mettere in difficoltà i compagni lo farò entrare. Mancosu? Ha bisogno ancora di un'altra settimana piena per arrivare al 100%".