Palermo, GdS: “I giochi sono ancora aperti. Esempio Genoa e scalata Cagliari…”

"I giochi sono ancora aperti, nulla è compromesso". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle recenti prestazioni offerte dalla squadra di Eugenio Corini in campionato, con tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite contro Lecco , Sampdoria e Cittadella . "Il campionato di Serie B è un torneo strano, o meglio dire particolare, dove nella maggior parte dei casi la classifica resta sempre cortissima fino alle battute finali. Difficilmente una squadra riesce ad avere un cammino praticamente perfetto, fatto di soli risultati positivi e nessun momento buio, o comunque di flessione", si legge.

Analizzando lo scorso campionato, il Palermo sarebbe nella stessa posizione che occupava il Genoa, che al termine della stagione ha conquistato la promozione in Serie A diretta. Il Cagliari, invece, era a metà classifica, esattamente decimo, con 17 punti. Successivamente riuscì a raggiungere il quinto posto ed i play-off, vincendoli. "Ma singolare è il caso del Venezia che si ritrovava penultimo con soli 9 punti, per concludere con 49 all’ottavo posto (scalando dieci posizioni), a pari merito col Palermo, nono per via degli scontri diretti sfavorevoli con i lagunari", conclude il noto quotidiano.