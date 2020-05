Cagliari, Giulini: “Fondamentale pensare alla riapertura degli stadi. Calciomercato? Per me è una follia”

La Serie A ripartirà il 20 giugno.

Saranno i recuperi della venticinquesima giornata a riaprire il campionato di massima serie. La finale di Coppa Italia, invece, si disputerà il 17 giugno. Su tale decisione si è espresso il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha espresso il suo punto di vista sulla ripresa.

“Siamo felici di festeggiare il centenario sapendo che il campionato si concluderà. Quello che mi dispiace di più in questi giorni è che tra le tante polemiche non si è parlato ancora della programmazione per riaprire gli stadi. Credo che sia fondamentale iniziare a pensarci, sperando che già a fine luglio si possa riaprire qualche settore. Veniamo da alcune partite fatte male, sarebbe stato più brutto festeggiare sia il centenario che i cinquanta anni dallo Scudetto. Il nuovo stadio? Abbiamo tracciato i percorso, adesso spero di regalarlo ai nostri tifosi”.

Sulla prossima sessione di calciomercato, vero e proprio rebus di questi giorni: “Credo che questa crisi dal punto di vista socio-economico sia una grande opportunità per provare a recuperare i valori del passato. Ora dovremo essere bravi noi a ricostruire un calcio più umano, che evidentemente sarà anche più povero. Servono soluzioni giuste per ripartire con un mondo più equo. Ad esempio sono contrario al mercato mentre si gioca. Leggo di un mercato aperto 3 o 4 mesi, per me è una follia. Spero veramente che non si vada in una direzione del genere, rovinerebbe completamente la ricostruzione del calcio attorno a valori più umani”, ha concluso Giulini.

