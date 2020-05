Serie A, la Lega ha deciso: si ripartirà dai recuperi della 25a giornata, il calendario delle gare

La Serie A riapre i battenti.

I vertici del calcio italiano nella serata di giovedì 28 maggio hanno deciso, coadiuvati dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, di far ripartire le gare nostrane. I tifosi potranno ricominciare a vedere il pallone rotolare sull’erba già dal 13 giugno quando andrà in scena la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, tra il 14 e il 17 si giocherà l’altra semifinale e la finale del torneo. Per rivedere in campo la Serie A si dovrà attendere il 20 e 21 giugno quando verranno recuperate le quattro gare che erano state posticipate lo scorso fine febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus così da mettere in pari le squadre. Dal martedì successivo, ossia il 23 giugno, ritorneranno in campo tutti con il campionato che terminerà il 2 agosto per dare poi spazio a Champions ed Europa League. A breve il calendario ufficiale.