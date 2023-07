Brescia, si riparte da Gastaldello in panchina: Cellino punta a salvarsi in Serie B

Il Brescia di Massimo Cellino viaggia a vele spiegate verso il ripescaggio in Serie B e riconferma Daniele Gastaldello in panchina (nonostante la retrocessione in Lega Pro sul campo)

La Reggina con ogni probabilità verrà esclusa ufficialmente dal prossimo campionato di Serie B! Questo significa che sarà il Brescia ad usufruire della disgrazia sportiva dei calabresi, per tornare in cadetteria a neanche due mesi dalla retrocessione sul campo per mano del Cosenza ai playout .

In attesa dell'ufficialità, il patron biancazzurro Massimo Cellino sta programmando la squadra che - secondo il "Giornale di Brescia" - dovrà competere per mantenere la categoria. L'ultimo allenatore della scorsa stagione (molto tribolata) è stato Daniele Gastaldello. Una figura fidata del presidente sardo, con la quale c'è un contratto in essere fino a giugno 2024. Il tecnico di Camposampiero, dunque, ripartirà ancora una volta dalla panchina delle "Rondinelle" nonostante non sia riuscito nell'impresa di salvare la squadra nelle quindici partite a disposizione (playout compresi). In carica dallo scorso venti febbraio - l'ex calciatore di Bologna e Sampdoria - ha raccolto tre vittorie, sei pareggi e ben sei sconfitte. Una buona base sul piano della proposta di gioco si è vista, nonostante i risultati negativi. Solo il tempo dirà se Cellino in tandem con Castagnini (ex direttore sportivo del Palermo) avrà fatto la scelta giusta per il prossimo torneo cadetto.