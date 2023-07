Brescia, Cellino: “Futuro, Gastaldello e Castagnini. Dico tutto! Obiettivi in B…”

Retrocessione «Sono amareggiato, ho il cuore che mi sanguina per una retrocessione della quale mi prendo le mie responsabilità anche se non le ho solo io. Se erano necessari i cambi in panchina? Rispondo chiedendo se c’era bisogno di sequestrarmi il Brescia. Comunque se potessi tornare indietro non farei molte cose che ho fatto. Chiedere scusa? Non ho fatto nulla in malafede. Abbiamo avuto molti infortuni e tanti giocatori hanno reso meno delle loro possibilità».

Cessione «Ci sono sicuramente presidenti migliori di me, ma io non scappo. Se arrivasse una persona che ha più soldi me, più voglia di me gli mollo il Brescia. Ma con gente che si nasconde con fantomatici fondi non ci parlo neppure. Non sono egoista e non resto a dispetto dei santi, ma non vado via da Brescia danneggiando la città e lasciando la squadra a gente che non dà garanzie».

Castagnini «Io meno mi faccio vedere e meglio è. Il nuovo diesse sarà presente perché è una persona valida. Se l’ho riportato è perché l’ho conosciuto nella precedente esperienza ed è un uomo capace. Castagnini ha sicuramente libertà certo, ma sempre limitata alla protezione dell’azienda. Non gli lascerò prendere o vendere i giocatori che vuole. Fino a quando sarò a Brescia l’ultima parola sarà la mia. Come fanno tutti gli amministratori di società e tutti i presidenti».

Obiettivo al ribasso “Promesse non ne voglio fare. Sarebbe da “bauscia” dire che voglio fare una squadra di Serie A. I soldi di Tonali per ora non mi sono ancora arrivati (andranno peraltro a bilancio nel 2024, dovrebbe trattarsi di poco meno di 5 milioni ma un conteggio preciso ancora non è possibile farlo perché occorrerà conoscere le cifre definitive dell’operazione Milan-Newcastle, ndr) e per fortuna che mi ero tenuto una percentuale sulla rivendita. Vogliamo fare un lavoro serio e onesto e costruire una squadra per salvarci. Siamo ancora nella fase della malattia e prima dobbiamo guarire e poi eventualmente correre. Abbiamo bisogno di tutti per ripartire. Nella mia carriera ho fatto squadre che per gli esperti erano da 6– e con le quali poi sono andato in A, mi sono salvato e altre che erano ritenute da 8 che invece hanno fallito gli obiettivi. Lo scorso anno per la vicenda dell’inchiesta a Brescia non voleva venire a nessuno. A giugno e ancora peggio a gennaio. Quest’anno spero sia diverso. Bisoli e Cistana? Sono in scadenza, ma non è un problema visto che parliamo del 2024. Molti giocatori devono dimostrare di meritare lo stipendio che hanno e che hanno sempre preso puntualmente».