Bologna, oggi la sfida al Palermo: sul mercato piace Bernardeschi dal Toronto

Il Bologna di Thiago Motta alle 18 di questo pomeriggio, sfiderà il Palermo guidato da Eugenio Corini. Nel frattempo sul fronte mercato si punta all'ex Juventus, Federico Bernardeschi, oggi in forza al Toronto in MLS

Inizia ad entrare sempre più nel vivo il calciomercato del Bologna, in vista dell'esordio ufficiale nella prossima Serie A. La compagine rossoblù, attualmente in ritiro in Val Pusteria, affronterà oggi 22 luglio il Palermo di Corini in un test amichevole a Rovereto per le ore 18:00.