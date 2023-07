VIDEO Ritiro Palermo, verso il Bologna: prove di 4-3-3, Corini…

Esercitazione tattica. Corini lavora sul 4-3-3

FORMAZIONE NERA (4-3-3): Graves, Nedelcearu, Marconi, Ceccaroni; Segre, Stulac, Saric; Corona, Soleri, Mancuso FORMAZIONE BIANCA (4-3-3): Mateju, Lucioni, Bovo, Aurelio; Vasic, Gomes, Broh; Insigne, Brunori, Damiani In fase di non possesso palla una mezzala si sgancia per dare supporto in pressing alto alla punta centrale. Il modulo, dunque, diventa una sorta di 4-4-2 quando il possesso palla è in favore degli avversari.