Bologna, Mihajlovic: “Se mi avessero chiamato Inter o Juventus…”

Il tecnico del Bologna è stato confermato sulla panchina rossoblu per altre due stagioni

"Non ho preso tempo e non ho trattato con altri club. Per me ci saremmo potuti vedere anche prima del 1° giugno, la mia permanenza al Bologna non dipendeva da altri club. Se mi avessero chiamato Inter o Juventus, non sono ipocrita, ci avrei parlato e avrei pure accettato. Qualsiasi allenatore che vi racconti il contrario, vi prende per il culo ma io non ho mai preso tempo per attendere altre proposte. Il Bologna non sarà mai un piano B per me".