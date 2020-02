Bologna, Bani: “Qui tanti professionisti, mi faccio trovare pronto. Gol? Ecco di chi è il merito”

Diciotto presenze e quattro reti.

Mattia Bani è ormai un punto fermo tra le fila del Bologna. Un difensore, ma con la passione per il gol, che nelle ultime giornate di campionato ha regalato punti preziosi ai rossoblù. L’ultima rete, messa a segno sabato all’89’ nella gara contro il Brescia, è stata infatti determinante per la conquista della vittoria.

Il classe ’93, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento personale che sta vivendo ai felsinei e dell’apporto che dà alla squadra Sinisa Mihajlovic: “L’importante è cercare di farsi trovare pronti ogni domenica. Mi è sempre piaciuto andare a saltare sulle palle inattive, tra l’altro abbiamo anche ci le calcia bene in rosa, noi dobbiamo solo posizionarci bene. Inoltre penso di essere arrivato in una squadra piena di professionisti, quindi è stato anche più facile ambientarmi. Mihajlovic? Sono arrivato che già aveva dato un’impronta importante, arrivando in un gruppo così è stato tutto più semplice. Io cerco sempre di prendere spunti. Quando il mister non c’è stato siamo stati in difficoltà, sicuramente non è stato facile non godere per un periodo di un confronto diretto con lui, ma abbiamo avvertito la sua presenza anche a distanza e adesso che ce l’abbiamo vogliamo godercelo fino in fondo“.

Venerdì sera, la compagine di Sinisa Mihajlovic sarà impegnata in casa della Roma e proprio a Mattia Bani spetterà l’arduo compito di marcare Edin Dzeko: “Non vedo l’ora di marcarlo, è un grande giocatore e per me sarà una bella prova. Vogliamo portare via punti da Roma perché noi giochiamo sempre per vincere e non molleremo”.

