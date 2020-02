Bologna-Brescia, Palacio: “Vittoria importante, Mihajlovic è bravo. Europa? Vi dico la mia”

Il Bologna può festeggiare.

I felsinei hanno conquistato i tre punti tra le mura amiche, nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, contro il Brescia. Decisivo il gol messo a segno all’89’ da Mattia Bani. La squadra di Sinisa Mihajlovic aggancia così il nono posto in classifica, a quota 30.

L’attaccante rossoblù Rodrigo Palacio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione della sua squadra: “È una vittoria molto importante, oggi era una partita difficile. La squadra c’era in campo e ha giocato un bel calcio palla a terra, abbiamo fatto una gran gara. C’è un bel gruppo che lavora molto, per noi è molto importante. Manca ancora qualcosa per migliorare ma giochiamo lo stesso calcio, per fare la nostra partita. Dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare. Aver segnato prima del primo tempo ci ha aiutato, ma l’idea di gioco è sempre quella. La seconda occasione da gol sono arrivato in corsa, Poli l’ha toccata prima. Nella prima azione dovevo calciare prima, ma non importa. Io guardo la vittoria, Se segno e perdiamo non serve a niente. L’importante è la vittoria del Bologna. Europa? È difficile, ma noi possiamo vincere tante partite. Ora abbiamo la Roma, ma pensiamo sempre a vincere“.

Una battuta, invece, sul tecnico Sinisa Mihajlovic, oggi in campo con la squadra: “Abbiamo un buon rapporto, sappiamo tutto quello che significa per lui questo momento. Siamo contenti di averlo come allenatore, ci ha cambiato la mentalità di gioco. È stato bravo in questi mesi, ma faccio i complimenti anche allo staff“.