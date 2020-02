Bologna-Brescia, De Leo: “Non ci tiriamo mai indietro, cambio di mentalità opera di Mihajlovic”

Una vittoria all’ultimo respiro per il Bologna.

I felsinei di Sinisa Mihajlovic, nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, hanno battuto il Brescia, grazie a una rete messa a segno da Mattia Bani all’89’. Al “Dall’Ara” il risultato finale è di 2-1. I rossoblù volano così a quota 30, al nono posto della classifica.

Serie A, Bologna-Brescia 2-1: Orsolini e Bani, Mihajlović vola al nono posto

Il tattico Emilio De Leo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Cerchiamo di arrivare al risultato fino all’ultimo minuto. Non ci tiriamo mai indietro, i ragazzi stanno avendo un cambio culturale. Significa che i ragazzi stanno superando questo step. Associamo i principi tecnico-tattici a quelli morali. Il gruppo è stato temprato a livello morale, sono arrivati grandi professionisti. Questo permette di raggiungere qualsiasi risultato. Nei momenti di difficoltà non ci siamo snaturati, stiamo giocando con tanti giocatori offensivi. Volevamo dare l’impronta di una squadra che gioca di qualità, una squadra che deve essere temuta. Abbiamo dei principi di gioco che ci consentono di creare tanto, questo va dato atto ai ragazzi e al lavoro svolto. Tutti arrivano al gol, ognuno mette il suo contributo alla fase realizzativa. Panchina d’oro? Io credo che il nostro mister, oltre al punto di visto simbolico, merita il premio per il cambio dato alla squadra“.