Calciomercato Cosenza, altro colpo per l’attacco: Improta è in arrivo dal Benevento

Il Cosenza riabbraccia Gennaro Tutino dopo l'esperienza al Palermo. In chiusura anche l'affare per Improta dal Benevento

Prosegue a gonfie vele il calciomercato del Cosenza , in vista della prossima Serie B . Il club calabrese ha già messo a segno tre innesti importanti per la categoria: Mazzocchi e Zuccon dell’ Atalanta (nella passata stagione al Südtirol l’attaccante, al Lecco il giovane centrocampista) e Tutino dopo il prestito dal Parma al Palermo è tornato in Calabria a titolo temporaneo. Adesso è il momento di affondare il colpo per Riccardo Improta , esterno di proprietà del Benevento .

Classe '93, nativo di Pozzuoli, 179 cm di altezza, Improta è un calciatore guizzante e rapido, abile nel dribbling, solitamente impiegato da esterno alto o all'occorrenza da seconda punta. Un profilo che per background e livello tecnico può giocare in pianta stabile in Serie B. Categoria che attualmente il Benevento non può garantirgli (al netto della fresca retrocessione in C).