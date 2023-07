Calciomercato Cosenza, sprint Tutino: affare in chiusura. Improta e Di Carmine…

Il Cosenza riabbraccia Gennaro Tutino dopo l'esperienza al Palermo. In chiusura anche l'affare per Di Carmine

Prosegue a gonfie vele il calciomercato del Cosenza , in vista della prossima Serie B . Il club calabrese ha già messo a segno due innesti importanti per la categoria: Mazzocchi e Zuccon dell’Atalanta (nella passata stagione al Südtirol l’attaccante, al Lecco il giovane centrocampista). Adesso è il momento del tanto agognato ritorno di Gennaro Tutino in rossoblu.

L'edizione odierna della "Gazzetta del Sud" si sofferma proprio sulla trattativa per l'attaccante ex Palermo. A breve arriverà l'ufficialità, ogni dettaglio è stato limato dopo circa un mese e mezzo di dialogo con il Parma. Il direttore sportivo del Cosenza, Roberto Gemmi, ha concluso l'affare con la formula del prestito. Tutino riabbraccia quindi il popolo rossoblu, dopo la stagione straordinaria con gli 11 gol (e 5 assist) nella stagione della vittoria dei playoff di C (2017-2018), per poi ripetersi in Serie B con 10 reti e 5 assist.