V. Francavilla-Bari, Mignani: “Risultati che fanno male. Piedi per terra”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari a margine della sconfitta dei Galletti sul campo della Virtus Francavilla

Primo ko in campionato per il Bari di mister Michele Mignani. I tre gol presi sul campo della Virtus Francavilla rallentano la corsa dei Galletti direzione campionato cadetto. A margine della gara valida per l'undicesimo turno del Girone C di Serie C è intervenuto ai microfoni di RadioBari l'allenatore della franchigia pugliese che ha così analizzato la sconfitta: "La sconfitta ci può stare ma non così, le responsabilità sono le mie perché evidentemente non sono stato in grado di mostrare lo spirito giusto da mandare in campo. Sono risultati che fanno male ma dobbiamo farne tesoro per ritornare con i piedi per terra, ma non posso pensare che una singola partita rovini tre mesi di lavoro. Il campionato è lungo ed incorreremo in sfide non felici, ma non dovevamo perdere una gara così".