Sudtirol-Bari, Mignani: “Squadra di Bisoli attendista. Abbiamo chance di ribaltarla”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Bari, Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa a margine del match contro il Sudtirol di Bisoli.

"La qualificazione alla finale è ancora tutta in ballo. La gara di oggi è stata decisa da un episodio, ma abbiamo tutte le chance di ribaltarla", così Michele Mignani intervenuto a margine della sconfitta rimediata dal suo Bari nel match d'andata delle semifinali playoff di Serie B. Il Sudtirol di Bisoli ha avuto la meglio grazie ad un colpo di testa di Rover che dà a Fiordilino e compagni la possibilità di presentarsi alla sfida di ritorno con due risultati su tre per staccare il pass per la finalissima. Appuntamento, dunque, al prossimo 2 giugno quando il Bari proverà a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Mignani intervenuto ai microfoni di Sky Sport.