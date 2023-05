SudTirol-Bari, le probabili formazioni: Mignani sfida Bisoli. Cheddira vs Odogwu

Quasi tutto pronto per SudTirol-Bari. Il match - valido per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B - è in programma alle ore 20.30 al 'Nerone Claudio Druso'. Le squadre campioni del girone A e C della scorsa Lega Pro, da neopromosse, oggi si giocano un posto in finale. Una delle matricole due avrà la possibilità di giocarsi un posto nella prossima Serie A, con top club della categoria come Parma e Cagliari, impegnate domani all'Unipol Domus.