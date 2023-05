SudTirol-Bari, Mignani: “Nessuno ci avrebbe messo in questa griglia. Formazione…”

Le dichiarazioni di Michele Mignani in vista del match di questa sera tra Bari e SudTirol, valido per le semifinali playoff di Serie B

Giornata di grandi sfide per il Bari che, questa sera, sarà ospite del SudTirol di Pierpaolo Bisoli allo stadio "Druso". Un impegno valido per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B , presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei biancorossi, Michele Mignani , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Adesso tutte conoscono tutti, quel che è successo in campionato viene azzerato, si ricomincia e si riparte. Non mi aspetto un SudTirol stravolto, mi aspetto anzi che tenga la sua struttura e la sua mentalità, ed essendo una gara che si gioca su andata e ritorno si dovrà essere particolare svegli su tutte le situazioni di campo: in questo senso conta particolarmente la testa. Siamo due neo promosse, probabilmente nessuno ci avrebbe messo in questa griglia, ma ci siamo meritati quando fatto, e ora nessuna delle due vorrà mollare. Chi è ambizioso non vede l'ora di giocare queste gare, che su 180' possono paradossalmente essere un vantaggio per l'avversario".