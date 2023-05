SudTirol-Reggina 1-0: Casiraghi manda in estasi il ‘Druso’. Bisoli elimina Inzaghi

Di fatto saranno ai minimi termini le occasioni di una prima frazione di gioco deludente e priva di spettacolo. Tanto pragmatismo e atteggiamento rinunciatario hanno lasciato poco alla produzione offensiva. Il primo squillo sarà della Reggina al sesto di gioco: potente conclusione dalla distanza di Majer che impensierisce un attento Poluzzi. Sulla ribattuta si avventa Canotto che però è in fuorigioco. Al 39' ci riprova ancora la squadra di Inzaghi: Majer imbecca Di Chiara il cui tiro termina alto di poco. Un giro d'orologio più tardi altra occasione per Menez e compagni: la conclusione di Hernani, ben servito da Canotto, viene parata dall'estremo difensore dei padroni di casa.

Tra l'equilibrio generale, il finale di primo tempo ha visto leggermente più propositiva la Reggina. Il SudTirol si è limitato a difendere lo zero a zero, provando a ripartire. Idea di gioco che per il momento non gli ha portato frutti in avanti. Bene invece dietro Masiello e il suo reparto.

LIVE SudTirol-Reggina, primo turno playoff Serie B: segui la diretta testuale — SECONDO TEMPO: La squadra di Bisoli nella ripresa è stata in grado di fare quasi solo ed esclusivamente catenaccio. Baricentro basso, raggio d'azione cortissimo e capacità di produrre un'esasperante densità nella propria metà campo. Gli ospiti hanno fatto per larghi tratti la partita ma non sono riusciti mai a sbloccarla, nonostante le tantissime occasioni. Contenimento e ripartenze fulminee sono bastati al SudTirol per prendersi la semifinale da giocare contro il Bari.

Al 49' il primo tentativo calabrese: conclusione dalla media distanza per Hernani, ben parata da Poluzzi. A ridosso della mezz'ora la squadra di Inzaghi è vicinissima al vantaggio: uno-due tra Canotto e Strelec: la prima conclusione viene parata dal portiere biancorsso. Sulla ribattuta lo stesso Canotto colpisce il palo esterno. Sugli sviluppi dell'azione si infortuna Masiello, sostituito da Vinetot. Al 70' altro tentativo dell'ex Genoa e Parma: pericolosissimo calcio di punizione dai 30 metri per il centrocampista brasiliano che, con una potente conclusione di destro, spaventa Poluzzi bravo a respingere. Un giro d'orologio più tardi un'altra occasione amaranto: dopo un ottimo pressing del centrocampo calabrese, Canotto serve Gori: la conclusione a giro dell'attaccante termina fuori di pochissimo.

All'ottantacinquesimo l'ennesima conclusione dalla distanza per la Reggina: il centrocampista sloveno impensierisce l'estremo difensore del Sudtirol che si rifugia in angolo. Ma è l'unica occasione da gol del SudTirol a rivelarsi decisiva: conclusione dai 20 metri di Casiraghi il cui tiro, deviato da Loiacono, beffa Contini. Esplode il 'Druso' di Bolzano e Bisoli lancia la sfida a Mignani in semifinale playoff di Serie B.