Le formazioni ufficiali di SudTirol-Reggina, turno preliminare dei playoff di Serie B, in programma alle 20:30

Al via le gare dei playoff di Serie B oggi, 26 maggio, con il match del "Druso" tra SudTirol e Reggina. I padroni di casa, rivelazione del torneo, si sono classificati al sesto posto. La compagine di Inzaghi invece ha conquistato i playoff nella trentottesima giornata grazie alla vittoria in extremis contro l'Ascoli. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:30 (QUI LA PREVIEW)