Sudtirol-Reggina, probabili formazioni: Bisoli si affida a Odogwu, Strelec dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a Bolzano. Alle ore 20:30, in uno Stadio "Druso" sold-out, il Sudtirol ospiterà la Reggina in occasione del match valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. In palio c’è l'ultimo posto utile per la Serie A, con Frosinone e Genoa che hanno già staccato da tempo il pass per il massimo campionato italiano.