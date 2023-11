Iachini: “Bari, partenza non consona. Marino collega esperto e preparato, Ascoli…”

“Il Bari ha avuto una partenza non consona ai presupposti e ai pensieri iniziali. Probabilmente c’è stata qualche problematica di troppo, ma sicuramente ha tutte le carte in regola per risalire la classifica e lottare per i play-off. Non essendo dentro non posso parlare di queste cose. Mignani ha fatto bene, ha fatto un ottimo lavoro. Non so cosa sia stato a far cambiare la situazione. Il calcio è fatto anche di queste cose per noi allenatori. Quando vengono a mancare alcuni risultati, purtroppo si può vivere questa esperienza. Marino? E’ un allenatore esperto, che ha fatto il suo percorso sia in Serie B che in Serie A, quindi ha esperienza. Ha fatto bene ovunque è stato e sa come si fa per cercare di rimettere in sesto la squadra. La scossa dell’esonero in genere porta qualcosa. Comunque, non posso far altro che parlare bene di Marino, perché è un collega molto preparato. L’Ascoli è una squadra organizzata con un bravo allenatore come Viali. Hanno un giusto mix tra giocatori bravi ed esperti. Hanno avuto qualche assenza per infortunio ma possono giocarsela con tutti perché i giocatori sono forti per la categoria. Tutte le partite in Serie B sono difficili e sicuramente l’Ascoli può giocarsela con tutti. Ovviamente è una squadra a cui sono molto legato perché sono nato qui e qui ho iniziato la mia carriera e la seguo sempre con affetto”.