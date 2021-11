Fidelis Andria-Bari, Mignani: “Buona risposta. Non dobbiamo guardare gli altri”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari, Michele Mignani, a margine della vittoria dei Galletti contro la Fidelis Andria

Mediagol (nic) ⚽️

Il Bari vince il derby contro la Fidelis Andria e porta a casa tre punti pesanti per il prosieguo della propria stagione agonistica. Gli uomini di mister Mignani hanno rifilato un sonoro zero a tre alla formazione avversaria allungando sulle inseguitrici del Girone C di Serie C (QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA). In particolare, la capolista Bari ha adesso quattro lunghezze di vantaggio rispetto al Palermo di Giacomo Filippi. Nel post-gara è intervenuto ai microfoni di RadioBari il tecnico della compagine biancorossa, Michele Mignani. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Non vorrei che passasse che oggi siamo una squadra e domenica un'altra. Siamo sempre noi. Ci siamo dati una risposta. Sono venute fuori tante cose carine: dal risultato a come siamo stati in campo. Andiamo a casa felici. Questo è l'atteggiamento giusto e la proposta di calcio da mettere in campo tutte le settimane. Non dobbiamo guardare gli altri. Settimana scorsa eravamo un po' bloccati con la testa, oggi più liberi mentalmente. Loro dovrebbero riuscire a trovare il modo di divertirsi quando giocano", ha sottolineato il coach del Bari.

D'ERRICO - "Mi fate sempre sorridere quando mi chiedete di lui, perchè pensate che abbia qualcosa nei suoi confronti. Gli avevo chiesto in settimana di darmi un segnale perchè volevo farlo giocare e ha risposto presente. Sono convinto che sia ancora al 50%, e questo per me è un modo di fargli i complimenti. Ha fatto tante cose buone, può fare ancora meglio".

MAITA-ANTONUCCI-PAPONI - "Maita è un giocatore molto bravo nell'interdizione. Sta migliorando a livello tattico, deve sbagliare ancora meno perchè secondo me in alcune uscite deve dare continuità al gioco. Settimana scorsa non era al 100%, ora credo sia tornato quello delle prime partite. La prova degli attaccanti? Il mio timore era che potessimo avere meno profondità con Mirco e Daniele, ma hanno fatto la cosa giusta rompendo la linea difensiva. Si sono sacrificati anche in ampiezza - ha affermato Mignani - Avrei potuto mettere qualche volta in più Daniele ma le cose stavano andando in un certo modo. Lui un grandissimo professionista, ha aspettato il suo turno e oggi è arrivato. Gli faccio i complimenti, non avevo dubbi. Botta l'ho rivisto bene fisicamente, ha corso anche lui", ha concluso il tecnico biancorosso.