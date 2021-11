Serie C-Girone C: il Catanzaro perde terreno dal Palermo, ko Catania. La classifica

Il Catania perde in quel di Taranto, il Catanzaro viene beffato in extremis dal gol della Juve Stabia in zona Cesarini: il commento della quindicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Sono da poco passati all'archivio due dei match validi per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Il Catanzaro ha pareggiato per uno a uno contro la Juve Stabia nonostante gli uomini di Calabro fossero passati in vantaggio con Bombagi all'ottantacinquesimo minuto. Il pareggio delle Vespe è arrivato all'89 grazie al gol di Della Pietra. Il Catania ha perso tre a due sul campo del Taranto subendo la rete del ko in zona Cesarini sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Di seguito, risultati e classifica del Girone C di Serie C.

I RISULTATI DEL GIRONE C DI SERIE C

Catanzaro-Juve Stabia 1-1

Taranto-Catania 3-2

Virtus Francavilla-Turris in corso (0-0)

Campobasso-Foggia ore 17.30

Fidelis Andria-Bari ore 17.30

Potenza-Monopoli ore 17.30

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 30 *

Palermo 29

Monopoli 26 *

Turris 25*

Catanzaro 24

Avellino 24

Virtus Francavilla 23 *

Taranto 23

Foggia 20 *

Juve Stabia 19

Catania 19

Latina 17

Picerno 17

Paganese 17

Campobasso 16 *

Monterosi Tuscia 15

Potenza 13 *

ACR Messina 12

Fidelis Andria 12 *

Vibonese 10

Una partita in meno *