Campobasso-Bari, Mignani: “Tifosi? Speriamo di tenerli con noi a lungo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari alla vigilia del match contro il Campobasso

"Quella di domani sarà una gara complicata e difficile, andremo lì per provare a vincere. Loro lo scorso anno hanno vinto meritatamente un campionato, è una formazione organizzata e dinamica, mantiene alta la pressione per tutta la partita e ti fa giocare male. Sono le sfide più complicate, dobbiamo essere pronti e preparati". Così il tecnico dei Galletti, Michele Mignani, alla vigilia di Campobasso-Bari. Il match è valido per la nona giornata del Girone C di Serie C e i biancorossi vanno a caccia di continuità dopo il prezioso successo maturato tra le propria mura amiche contro la Turris. Di seguito, le dichiarazioni di Mignani.