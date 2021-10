Campobasso-Bari, Mignani: “Qui è difficile scegliere chi far star fuori”

Le dichiarazioni del tecnico del Bari, Michele Mignani, a margine della vittoria ottenuta dai Galletti sul campo del Campobasso

Il Bari sempre più capolista del Girone C di Serie C. Altri tre punti in saccoccia per i Galletti che si sono affermati sul campo del Campobasso portando a casa l'intero bottino. Vittoria pesante in chiave promozione in Serie B e che consentono ad Antenucci e compagni di allungare sul Palermo di Giacomo Filippi, stoppato a Torre del Greco dalla Turris. A margine dell'incontro, l'allenatore del Bari Michele Mignani è intervenuto ai microfoni di RadioBari per analizzare la prestazione dei suoi. Di seguito, le sue dichiarazioni.